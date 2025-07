Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 21 al 25 luglio | Ceylin e Ilgaz cercano il proiettile scomparso Serdar ritrovato morto

Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 21 al 25 luglio? La storyline proseguirĂ con Ceylin e Ilgaz, impegnati nella ricerca del bossolo scomparso. Segreti di famiglia 2, trame al 25 luglio. Ceylin e Ilgaz sono con l’acqua alla gola, e il solo modo per dimostrare l’innocenza dell’uomo per la morte di Burak è quello di riuscire a ritrovare il proiettile scomparso. Kaya – prima di ferire mortalmente il giornalista – aveva sparato in aria un colpo di avvertimento, ma il bossolo non si trova. Determinati a trovare la prova della sua innocenza, il procuratore e la moglie si recano così alla villa di Haluk. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 21 al 25 luglio: Ceylin e Ilgaz cercano il proiettile scomparso, Serdar ritrovato morto

Segreti di famiglia, puntate dal 21 al 25 luglio: anticipazioni - Segreti di famiglia 2, la serie turca che ha saputo conquistare milioni di telespettatori, torna in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity da lunedì 21 a venerdì 25 luglio con nuovi ... Come scrive 105.net