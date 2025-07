Seggio conteso alla Camera di Commercio Cgil e Uil | Annullamento solo per solo un disguido tecnico informatico

“La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nel confermare quella del Tar di Catania ha solo ribadito l’annullamento del seggio assegnato alla Uil e alla Cgil apparentate, per mere ragioni di ordine formale tecnico digitale". E' la posizione dei segretari generali di Cgil e Uil. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cgil - seggio - annullamento - tecnico

Seggio conteso alla Camera di Commercio, Cgil e Uil:"Annullamento solo per solo un disguido tecnico informatico" https://ift.tt/IO2if6F https://ift.tt/fgreyod Vai su X

Seggio conteso alla Camera di Commercio, Cgil e Uil:Annullamento solo per solo un disguido tecnico informatico; Funzionamento dei permessi elettorali per i lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali per le Elezioni amministrative 25-26 maggio 2025, Referendum e Ballottaggi 8 e 9 giugno 2025; Referendum senza quorum, affluenza al 30,6%. Schlein:14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 19:56.

Cgil, a Lamezia diversi presidenti non danno schede referendum - Cgil, a Lamezia diversi presidenti non danno schede referendum 'Chiedono a elettori se le vogliono, non è previsto dalle norme' CATANZARO , 08 giugno 2025, 21:18 ... Lo riporta ansa.it

Salario minimo, approvato primo documento tecnico del Cnel. No della Cgil - Sono alcuni punti del primo documento, tecnico, del Cnel sul lavoro povero e il salario minimo, approvato dalla Commissione dell’informazione, con il voto contrario della Cgil e l’astensione ... Come scrive ilsole24ore.com