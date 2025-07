Se le liste di attesa si allungano i grandi gruppi privati guadagnano | ci voleva uno studio per saperlo?

Secondo il rapporto del centro studi di Mediobanca, gli incassi ed i profitti dei 34 gruppi privati della sanità italiana sono cresciuti del 15,5% in cinque anni superando i 12 miliardi di euro. Lo stesso studio ci dice che circa l’84% degli italiani, a causa delle lunghe liste di attesa del Sistema Sanitario Nazionale, getta la spugna e si rivolge al privato mentre il 13% rinuncia a curarsi. Già a maggio scorso, nel rapporto annuale dell’Istat, avevamo saputo che sei milioni di italiani, circa uno su dieci, avevano rinunciato ad esami medici o visite specialistiche nei dodici mesi precedenti. Il ricorso al privato, senza rimborso assicurativo, è salito dal 19,9% al 23,9% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Se le liste di attesa si allungano, i grandi gruppi privati guadagnano: ci voleva uno studio per saperlo?

Sanità , Meloni alle Regioni: «Le liste d’attesa non sono responsabilità nostra» - I problemi delle liste d’attesa non sono colpa del governo ma delle Regioni. La stoccata è arrivata direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il question time in Senato.

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Un modulo di protesta per contestare le liste d’attesa infinite nel mondo della sanità . L’iniziativa è dell’ Associazione Coscioni: se la struttura sanitaria non è in grado di garantire la prestazione nei tempi massimi previsti dalla legge, i cittadini e le cittadine possono fare una protesta formale.

Fecondazione assistita, liste d’attesa sempre più lunghe: Alma Res chiede procedure più snelle - Roma, 5 maggio 2025 – Secondo i dati più recenti del Ministero della Salute, un numero crescente di coppie si rivolge alla p rocreazione medicalmente assistita (PMA), con un incremento del 73% dei parti ottenuti tramite questa tecnica nell’arco di dieci anni.

