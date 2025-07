Se è Donald Trump a gridare al complotto

Firenze, 18 luglio 2025 – A Donald Trump, ai trumpiani e al movimento Maga i complotti piacciono da matti. Ci hanno vinto le elezioni, con la teoria del complotto del 6 gennaio 2021, quando una folla inferocita assaltò il Campidoglio sostenendo che Trump aveva legittimamente vinto le elezioni del 2020 contro Joe Biden. Erano stati i Democratici a scippare le elezioni. E che dire della teoria del complotto del Pizzagate? Quella sui Democratici che si ritrovavano, secondo la teoria, in una pizzeria di Washington per organizzare banchetti a base di sangue umano di bambini. Anche quella teoria del complotto andava forte fra i sostenitori di Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Se è Donald Trump a gridare al complotto

