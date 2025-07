Sdsn | i grandi nodi che limitano i progressi verso l’Agenda 2030

di Tommaso Tautonico della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato ak sito ASviS dell’1 07 2025 A distanza di dieci anni dall’adozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), i risultati scarseggiano. È la sintesi dell’edizione 2025 del “Sustainable development report” pubblicato il 24 giugno dal Sustainable development solutions network delle Nazioni unite (Sdns). Solo  il 17% degli SDGs, infatti, è sulla buona strada per essere raggiunto entro il 2030. Conflitti, vulnerabilità strutturali e margini di bilancio limitati continuano a ostacolare i progressi, soprattutto nelle economie emergenti e nei Paesi in via di sviluppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it