Mentre l’estate avanza e molte opere pubbliche si avvicinano alla loro fase conclusiva, l’amministrazione di Terre del Reno prosegue con un’attenta attivitĂ di monitoraggio e verifica dei principali cantieri attivi sul territorio. Un momento importante, in cui fare il punto sul lavoro svolto finora e su quanto resta da completare. "In questi giorni stiamo completando le verifiche e gli ultimi dettagli su tutti i principali cantieri del nostro Comune – dice il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi –. A brevissimo condividerò con la cittadinanza un aggiornamento puntuale e dettagliato su ogni opera: dalla ciclovia al polo scolastico, dal polo sanitario ai vari interventi in corso nei diversi centri abitati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola e cimitero di Sant’Agostino: "A breve la conclusione dei lavori"