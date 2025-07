Scuola Cesena | garantisce Campedelli | Forlì con quei tre ragazzi hai fatto un affare

" Veliaj, Giovannini e Coveri sono ragazzi in gamba e buonissimi giocatori: daranno una grande mano al Forlì ". L'endorsement arriva da Nicola Campedelli, allenatore e mentore dei tre baldi giovani (classe 2005): guida la Primavera 1 del Cesena ed è un ex dei biancorossi in serie D (stagione 2018-19). Mister, che operazione ha concluso il Forlì prelevando Veliaj, Giovannini e Coveri dal Cesena? "Un affare, perchĂ© sono arrivati giocatori di valore che sapranno certamente rendersi utili alla causa". Quanto hanno influito i nuovi galletti sulla salvezza conquistata dal suo Cavalluccio nel massimo campionato giovanile? "Sono stati determinanti.

In dieci anni in provincia di Forlì-Cesena sono spariti 120 sportelli bancari. Prestiti alle imprese in calo del 5% - Focus della Camera di commercio della Romagna dedicato al settore dei servizi finanziari, caratterizzato da una dinamica annua positiva dell’andamento delle relative imprese, sia finanziarie che assicurative.

Redditi in Romagna, Forlì-Cesena guida la ripresa: +6% in un anno. Ma un contribuente su tre sotto i 15mila euro - Il report 2025 su dati del Mef analizzati dall’osservatorio Cisl Romagna, fotografa la situazione economica della Romagna: "crescita generalizzata, ma persistono gap territoriali e bassi salari nei servizi", sintetizza il sindacato cislino.

