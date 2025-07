Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei Avvertita anche a Napoli

Una violenta scossa di terremoto¬†si √® registrata ai Campi Flegrei verso le ore 9.14.¬†L'evento bradisismico¬†√® di magnitudo 4.0, a una profondit√† di 2,5 km ed epicentro lungo la costa di Bagnoli Dazio, stando a quanto riferito dall' Ingv. La scossa √® stata avvertita¬†a Napoli e in provincia, dalla zona nord a quella est, oltre ai quartieri che fanno parte della zona rossa. Diverse persone si sono riversate in strada. Dopo la prima scossa delle 9.14, ne sono seguite altre due di intensit√† pi√Ļ bassa, pari a 1,5.¬† Attualmente √® in corso una¬†verifica dei vigili del fuoco su un edificio.¬† ¬† ¬† A causa del sisma e per effettuare le dovute verifiche alle infrastrutture ferroviarie la circolazione ferroviaria √® temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

