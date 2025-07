Scossa di magnitudo 4.0 intervista a Carlo Migliore

Una scossa di terremoto di Magnitudo 4.0 si Ă© prodotta questa mattina alle 9,14 ad una profonditĂ di 2,5?km, con epicentro localizzato lungo la costa, all’altezza della localitĂ Dazio. E’ stata avvertita in tutta la zona orientale della cittĂ , fino al Centro Direzionale. L’evento è riconducibile alla faglia di Bagnoli che, a partire dal 2023, . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Terremoto in Italia poco fa, forte scossa di magnitudo 3.6 - Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:29, numerosi cittadini del Nord Italia hanno avvertito una scossa di terremoto che ha destato sorpresa e preoccupazione.

Terremoto in Italia: scossa di magnitudo 2.4, è paura - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata oggi. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma a una profondità di 9 chilometri.

Terremoto al largo della Sardegna: scossa di magnitudo 2.6 a ovest di Stintino - Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, venerdì 2 maggio, al largo della costa nord-occidentale della Sardegna.

Perché il terremoto in città ? Carlo Doglioni (presidente Ingv): Scossa nel cuore di Foligno, singolare ma non anomala. L'intervista; Come se una scossa a Palermo avesse distrutto Monaco: l'esempio dell'Ingv per spiegare il terremoto in Myanmar; Terremoto oggi a Caserta, magnitudo 3.6: epicentro a Roccamonfina. Crolli e paura.

Il Piacere della lettura: l'intervista di Giulia Carla De Carlo a Laura Buffoni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Terremoto tra Forlì e Cesena: scossa a Bagno di Romagna - Il sisma di magnitudo 3 si è verificato nel pomeriggio, alle 15. Si legge su msn.com