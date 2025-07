Scoperto un affresco nell' ex tribunale durante i lavori di ristrutturazione

Scoperto un nuovo affresco nell'ex tribunale di Viterbo. È emerso durante i lavori di rigenerazione urbana che coinvolgono la vecchia sede ospitata nello storico convento dei Carmelitani scalzi in piazza Fontana Grande. Il ritrovamento dell'affresco Si tratta di un affresco di particolare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: affresco - scoperto - tribunale - durante

Lecco: scoperto nella chiesa di Sant’Egidio un affresco Trecentesco del volto di Giona; Scoperta a Pompei una nuova casa con meravigliosi affreschi mitologici; L'Aquila, scoperto importante ciclo di affreschi del Cinquecento durante un restauro.

Milano, Mussolini torna in tribunale Scoperto l’affresco censurato - Milano, Mussolini torna in tribunale Scoperto l’affresco censurato Il nuovo presidente impone a Palazzo di Giustizia il vademecum del rigore: giudici puntuali, bon ton per i legali, rinvii ... Lo riporta ilgiornale.it

Giuli: "Scoperto nuovo grande affresco a Pompei durante gli scavi ... - Vista Giuli: "Scoperto nuovo grande affresco a Pompei durante gli scavi" Venerdì, 21 febbraio 2025 ... affaritaliani.it scrive