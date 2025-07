Scoperta choc a Roma | uno scheletro umano nell’erba indagini in corso

Ritrovamento inquietante a Roma: un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un caso che lascia la città senza parole. Un uomo si è imbattuto in qualcosa di insolito tra l’erba alta e, avvicinandosi, si è trovato davanti a una scena difficile da dimenticare: uno scheletro umano adagiato sul terreno. Immediata la segnalazione alle autorità : la polizia scientifica è arrivata sul posto per i rilievi e la raccolta delle ossa, che sono state successivamente trasferite all’istituto di medicina legale dell’università Cattolica del Sacro Cuore per ulteriori analisi. Un caso avvolto dal mistero: cosa è successo in via La Monachina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

