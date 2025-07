Sconti sulle tariffe scolastiche fino al 50% le famiglie possono presentare l' Isee

Anche per l’anno scolastico 20252026 il Comune di Modena ha previsto che le famiglie beneficino di rette scontate per nidi, scuole dell’infanzia, servizi di ristorazione e trasporto scolastico, con tariffe personalizzate in base alla situazione patrimoniale familiare. Per l’assegnazione di tutte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Tariffe mense scolastiche, agevolazioni per altre 554 famiglie con la riapertura dei termini Isee - Sono 554 le famiglie che, a seguito della riapertura dei termini, hanno presentato al Comune di Pescara l'Isee per determinare la tariffa del servizio di refezione scolastica dei bambini che frequentano le mense.

Le mense sotto la lente. Per le famiglie un conto da 612 euro ad alunno: "Tariffe tra le più basse" - È di 612 euro l’anno la spesa media per la mensa nelle scuole di Macerata, sia in quelle dell’infanzia che alla primaria, la stessa somma dell’anno scorso.

Rifiuti Siena, aumentano le tariffe ma il Comune aiuta le famiglie. “Per loro un taglio del 10%” - Siena, 30 aprile 2025 – Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani: il Comune modifica il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti, il Piano economico finanziario (Pef) per il 2025 e, di conseguenza, le tariffe Tari.

Sconti sulle tariffe scolastiche fino al 50%, le famiglie possono presentare l'Isee; Mense scolastiche, un lusso per molti: i costi nel Canavese schiacciano le famiglie; Libri di testo scuola primaria: ecco quanto costeranno nel 2025/2026. Il Ministero aggiorna i prezzi con l’inflazione: tutte le cifre, gli sconti previsti e le novità per le famiglie. NOTA e TABELLA.

Il soccorso delle parrocchie: "Tariffe anche dimezzate però gli iscritti diminuiscono" - Vignoli (La Balena di Giona): "Dal Covid meno bambini: offriamo gioco e serenità a tanti". Si legge su msn.com

Tariffe scolastiche. Ancora polemiche - la Nazione - Ancora polemiche L’opposizione ha presentato un ordine del giorno "E’ possibile bloccare gli aumenti previsti". lanazione.it scrive