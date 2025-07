’Scoiattolo’ quasi pronta la nuova mensa scolastica

Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola dell’infanzia Lo Scoiattolo di via Guerrazzi. Ieri mattina il sindaco Fabrizio Ciarapica ha visitato il cantiere, accompagnato dai tecnici comunali e dai responsabili, per un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per assicurarsi che tutto proceda secondo i tempi previsti. "Siamo a un passo dal completamento di un intervento fondamentale per la nostra città – ha commentato il sindaco –. Restano da apportare le ultime migliorie e, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, consegneremo una nuova ed accogliente mensa ai nostri bambini e alle loro maestre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Scoiattolo’, quasi pronta la nuova mensa scolastica

