Scippi e violenza vicino al metrò Il grido d’allarme

Strappi di collane, come si usava nei decenni passati. È allarme a Cologno, dove in pochi giorni si sono visti diversi episodi. Le vittime sono soprattutto anziani, seguiti fin sotto casa e poi aggrediti. In uno degli ultimi casi, un signore è stato assalito da dietro le spalle, gli è stata tolta con la forza una collana d’oro e poi è stato buttato a terra. Le ultime due vicende si sono consumate in via Galileo Galilei e in via Kennedy: entrambe le volte i rapinatori sono riusciti a scappare. Secondo le testimonianze delle vittime sarebbero giovani nordafricani. Forse una banda che sta colpendo in tutta la Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scippi e violenza vicino al metrò. Il grido d’allarme

Scippi e violenza vicino al metrò. Il grido d’allarme - Il ferito è stato prima soccorso in via Papa Giovanni XXIII e poi trasportato in ospedale in codice giallo al Fatebenefratelli di Milano e dimesso con dieci giorni di prognosi. Come scrive ilgiorno.it

