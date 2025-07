Sciopero Lidl | lavoratori in protesta in tutta Italia

Braccia incrociate oggi nei supermercati Lidl di tutta Italia. I lavoratori della catena tedesca hanno proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge l'intera filiera: magazzini, punti vendita e uffici. La protesta tocca anche il territorio lecchese, dove è presente il punto vendita di via. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati - Nella provincia di Piacenza si effettuerà un presidio in sciopero dalle 10 alle 12 al punto vendita Lidl di via Calciati dove saranno presenti le lavoratrici ed i lavoratori dei supermercati presenti a Piacenza.

Sabato 24 maggio, sciopero dei dipendenti Lidl Italia. A Padova la protesta dalle 9.00 - Le Segreterie Provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS di Padova annunciano, anche nel nostro territorio, l'adesione allo sciopero nazionale dei dipendenti di Lidl Italia proclamato unitariamente per sabato 24 maggio 2025 per l'intero turno di lavoro.

"Situazione non accettabile", scatta lo sciopero dei dipendenti Lidl: presidio alla Baraccola - ANCONA – Sabato 24 maggio i lavoratori della Lidl incroceranno le braccia in tutta Italia. Anche ad Ancona è previsto un presidio davanti al punto vendita della Baraccola, in programma dalle 10.

