Sciame sismico ai Campi Flegrei Scosse avvertite anche a Napoli gente in strada

√ą in corso, nell'area dei Campi Flegrei, uno sciame sismico iniziato alle 8.51. Alle 9.14, l'Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell'Ingv, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, che √® stata avvertita dalla popolazione sia a Napoli che nei comuni flegrei. Per ora, le scosse registrate sono state¬†circa dieci e¬†non risultano segnalazioni di danni. L'epicentro della scossa √® stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nel comune di Pozzuoli, a poca distanza dal confine con il quartiere napoletano di Bagnoli, nel tratto di mare antistante via Napoli.¬† ¬† ¬† Molta la paura tra i residenti di¬†Napoli, che subito si sono riversati in strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Sciame sismico ai Campi Flegrei. Scosse avvertite anche a Napoli, gente in strada

Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa pi√Ļ forte di magnitudo 4.4 | Il governo dichiara lo stato di emergenza - Il sisma principale √® stato localizzato in mare, in un punto molto vicino alla costa a Ovest del rione Terra

Campi Flegrei, la scossa pi√Ļ forte di 4.4 e lo sciame sismico. Governo verso lo ¬ęstato d‚Äôemergenza¬Ľ. Dopo la paura a Napoli, cosa succede per scuole e trasporti - Stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei: √® la decisione presa dal governo al termine del vertice presieduto a Roma dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Campi Flegrei, la scossa pi√Ļ forte di 4.4 e lo sciame sismico. Il governo dichiara lo ¬ęstato d‚Äôemergenza¬Ľ. Dopo la paura a Napoli, cosa succede per scuole e trasporti - Stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei: √® la decisione presa dal governo al termine del vertice presieduto a Roma dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

