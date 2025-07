Schlein telefona a Sala | Solidarietà e vicinanza

La segretaria del Pd Elly Schlein ha telefonato al sindaco di Milano Beppe Sala, indagato per due distinti reati nell’ inchiesta sull’urbanistica in città, per esprimergli la sua solidarietà e vicinanza. Il Partito democratico di Milano aveva già dato sostegno al primo cittadino con una nota, firmata dal segretario Alessandro Capelli: «Continuiamo a sostenere il lavoro che il sindaco Sala e tutta l’amministrazione dovranno fare nei prossimi due anni». Braga (Pd): «Destra garantista con gli amici e giustizialista con gli avversari». Intervistata da Repubblica, la capogruppo dem alla Camera Chiara Braga ha affermato che «il Pd è al fianco del sindaco e della sua giunta, convinto della correttezza del suo operato, della serietà e del coraggio con cui ha guidato la città in anni difficili e di trasformazioni profonde». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Schlein telefona a Sala: «Solidarietà e vicinanza»

