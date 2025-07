Schlein sta con Mr Expo ma solo al telefono

Continua l’imbarazzo nelle fila del Pd, il segretario non prende posizione sulla vicenda ma esprime «solidarietĂ e vicinanza» da dietro una cornetta. I Verdi meneghini parlano di «Tangentopoli». Nel centrodestra La Russa è netto: «Giunta inadeguata». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Schlein sta con Mr. Expo ma solo al telefono

