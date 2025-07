Schianto tra due auto e un camion in A1 due feriti | 40enne grave al Maggiore

Uno schianto tra due auto e un camion lungo l'autostrada A1 ha provocato il ferimento grave di due persone, un 56enne e un 40enne che si trovano ricoverati all'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente si è verificato alle ore 19 di giovedì 17 luglio, all'altezza del casello di Parma. Secondo le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

