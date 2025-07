Ennesimo grave incidente sulle strade della provincia, attorno alle 12.30 di ieri. Teatro della carambola tra due auto, entrambe Toyota, e uno scooter, la Porrettana, al chilometro 69, all’altezza della zona industriale di Marzabotto. Stando a una ricostruzione preliminare, le prime a scontrarsi, in un impatto fronto-laterale, sono state le due vetture: una procedeva verso Porretta, l’altra verso Bologna, dunque in direzioni opposte. Per cause ancora al vaglio, forse un’invasione di corsia, le due macchine si sono scontrate e, subito dopo l’urto, hanno innescato una carambola che ha coinvolto anche una moto che stava percorrendo la statale 64 e non ha potuto frenare in tempo per evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla Porrettana, grave motociclista