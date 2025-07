Schianto in moto muore a 17 anni In sella contro la rotonda di Marina Ferita l’amica 16enne che era dietro

Un ragazzo di 17 anni di Ravenna (ma con cittadinanza bulgara), Azdin Ben Laroussi, ha perso la vita e una ragazza di 16 anni, anche lei di Ravenna, è rimasta ferita all’alba di ieri in un tragico schianto in moto a Marina di Ravenna. L’incidente è avvenuto alla rotonda dei Pinaroli, quella che collega via Trieste con viale della Pace a circa cinquecento metri dalla spiaggia. E i due amici stavano rientrando a casa proprio da una serata trascorsa in alcuni stabilimenti balneari della spiaggia in compagnia del loro gruppo. La ragazza era seduta dietro sulla moto 125 enduro condotta da Azdin Ben Laroussi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto, muore a 17 anni. In sella contro la rotonda di Marina. Ferita l’amica 16enne che era dietro

In questa notizia si parla di: moto - anni - schianto - rotonda

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - Un bambino di nove anni è stato sorpreso a guidare una mini moto da cross nella zona pedonale di largo Berlinguer, in centro a Napoli.

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Non ce l’ha fatta Francesco Giuliano Cardillo, il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in moto avvenuto oggi, venerdì 16 maggio, a Camignone di Passirano.

Cade e batte la testa sull’asfalto. Scontro con la moto all’Autodromo, grave a 10 anni - Magione (Perugia), 6 maggio 2025 – È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia, un ragazzino di 10 anni, rimasto coinvolto in un incidente motociclistico.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in direzione Ravenna a bordo della sua moto, con una ragazza come passeggera. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo non avrebbe imboccato correttamente la rotonda, finendo p Vai su Facebook

Schianto in moto, muore a 17 anni. In sella contro la rotonda di Marina. Ferita l’amica 16enne che era dietro; Drammatico incidente alla rotonda del Bennet, due motociclisti morti; Incidente oggi a Ravenna, schianto in moto: muore 17enne, ferita una ragazza.

Incidente oggi a Ravenna, schianto in moto: muore 17enne, ferita la fidanzatina - Tragedia a Marina di Ravenna: il giovane è caduto all’entrata della rotonda dei Pinaroli e ha perso la vita. msn.com scrive

Ravenna, diciassettenne muore all’alba in moto. Ferita un’amica - RAVENNA – Un ragazzo di 17 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale poco dopo le 5 sulla rotonda dei Pinaroli, nei pressi di Marina di Ravenna. Lo riporta msn.com