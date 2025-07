Scatta la ’Sagra di Sant’Anna’ Riflettori accesi sul paese di Forno

Al via l'attesissima sagra di Sant'Anna a Forno. Fino a domenica 27 luglio si susseguiranno senza sosta giorni di musica, gastronomia e serate di relax, nella frescura del fiume Frigido. L'aspetto gastronomico richiama da sempre moltissime persone per gustare i prelibati tordelli fornesi, che vantano la DeCo, preparati a mano da volontari del luogo, il tradizionale piatto tipico di Forno della capra in umido alla cavatora, lo stinco alla Santese, piĂš assaggi di formaggi caprini e miele locale per concludere con l'immancabile torta di riso. Ottima musica e ballo animeranno le serate, con esposizione di articoli e prodotti dell'ingegno e dell'artigianato a cura di alcune associazioni locali lungo la via Vecchia del paese.

