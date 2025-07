Scarpets tra passato e futuro in mostra a Tarvisio

‚ÄúIl tempo della memoria √® il futuro. La tradizione degli scarpets ispira i fashion designer di domani‚ÄĚ. √ą questo il titolo della mostra che il Festival Radici, con la collaborazione e la curatela¬†del¬†Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, ha organizzato dal 1¬į al 20 agosto e che sar√† ospitata dal Museo Antiquarium di Camporosso (viottolo Florianca 1). L‚Äôesposizione, che metter√† in dialogo passato e futuro,¬†tradizione¬†e sperimentazione, sar√† un‚Äôoccasione unica per riscoprire la bellezza senza tempo degli scarpets carnici: accanto a quelli della tradizione, conservati dal Museo¬†Carnico¬†ed eccezionalmente esposti per Radici, ci saranno anche quelli realizzati nell‚Äôesperienza della giornata-laboratorio del fashion contest internazionale di ITS Arcademy a Trieste. 🔗 Leggi su Udine20.it ¬© Udine20.it - Scarpets, tra passato e futuro, in mostra a Tarvisio

