Scandone Avellino respinta la richiesta di ripescaggio in Serie B nazionale

La societĂ Scandone Avellino Basket comunica con rammarico che la richiesta di ripescaggio al campionato di Serie B Nazionale per la stagione 20252026 non è andata a buon fine. Nonostante l’impegno profuso e la piena disponibilitĂ nel rispettare tutti i requisiti richiesti, la Lega ha deciso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La crisi colpisce duro: rinunce e mancati versamenti cancellano tre piazze storiche. La Scandone Avellino spera nel ripescaggio, ma occorre aspettare il 17 luglio quando il Consiglio Federale delibererĂ quali squadre ne avranno diritto, dopo aver presentato t Vai su Facebook

Basket, Scandone: conto alla rovescia per il ripescaggio in B nazionale - di Davide Baselice – Il prossimo lunedì, 7 luglio, è il giorno da cerchiare in rosso sul calendario. Si legge su corriereirpinia.it

Scandone Avellino, l’attesa sta finendo. Quale verdetto per il salto in B Nazionale? - La data X del 7 luglio, termine ultimo per versare la prima rata d’iscrizione al prossimo campionato di B Nazionale è ormai vicina. Segnala orticalab.it