Scandalo urbanistica a Milano un’inchiesta che parte da lontano I pm | Corruzione vorticosa

La Procura parla di una “degenerazione della gestione urbanistica”. A novembre 2024 sequestrati i cantieri per un palazzo e uno studentato. A marzo l’arresto di Giovanni Oggioni, ex dirigente del settore Urbanistica. Poi gli ultimi sviluppi con i 74 indagati, tra cui il sindaco. Lunedì Sala riferisce in Consiglio. L’inchiesta sull’edilizia a Milano arriva da lontano: il terremoto giudiziario esploso in questi giorni all’ombra della Madonnina è l’esito finale di indagini che da mesi hanno messo sotto osservazione speciale il mondo del mattone:  secondo quanto dice la Procura, si va dalle contestazioni per violazioni urbanistiche  all’ipotesi di un “sistema” nell’ottica di un “piano di affari occulto”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

