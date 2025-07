Scandalo doping in Bolivia e alle qualificazioni Mondiali 2026 | la classifica può essere riscritta

La Bolivia è accusata di doping e rischia una penalizzazione alle Qualificazioni per i Mondiali 2026: due calciatori sono risultati positivi ai controlli e la CONMEBOL valuta una sanzione che complicherebbe la strada per la Verde ai play-off. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: doping - bolivia - qualificazioni - mondiali

Scandalo doping in Bolivia e alle qualificazioni Mondiali 2026: la classifica può essere riscritta; Perù, Guerrero fermato per un anno per doping: salta i Mondiali; Accadde oggi: Maradona positivo a Usa ’94. Tramonta per sempre la stella del Pibe.

Scandalo doping in Bolivia e alle qualificazioni Mondiali 2026: la classifica può essere riscritta - La Bolivia è accusata di doping e rischia una penalizzazione alle Qualificazioni per i Mondiali 2026: due calciatori sono risultati positivi ai controlli ... Scrive fanpage.it

Qualificazioni Mondiali, Bolivia-Cile: scopri il pronostico - Tuttosport - La sedicesima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni Mondiali inizia con un match delicato e dal pronostico incerto, Bolivia- Riporta tuttosport.com