Scandalo a Milano le accuse dei Pm a Beppe Sala | Fu lui a proporre di aggirare le regole

Lo scandalo a Milano si allarga. Uffici comunali «asserviti alle utilità di una cerchia ristretta ed elitaria di soggetti privati», una «deformazione dell’urbanistica di Milano tuttora in corso», meccanismi «gravemente corruttivi che hanno come risultato lo svilimento dell’interesse pubblico». È il « sistema Milano » sul quale indaga la Procura, che ora accorpa tutti i fascicoli sui presunti abusi edilizi e norme aggirate in un’unica maxi inchiesta. Gli indagati al momento sono 74, tra loro figure apicali per cui è stata formalizzata la richiesta d’arresto come l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima che ha ridisegnato la città dei grattacieli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scandalo a Milano, le accuse dei Pm a Beppe Sala: “Fu lui a proporre di aggirare le regole”

In questa notizia si parla di: milano - scandalo - accuse - beppe

Inizia l’era di Giovanni Bozzetti dopo lo scandalo Pazzali: designato il nuovo presidente di Fiera Milano - Milano – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la nomina di Giovanni Bozzetti a presidente della Fondazione Fiera Milano, provando a chiudere (almeno in parte) la turbolenta vicenda che ha coinvolto il predecessore Enrico Pazzali.

Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri - Milano, 16 luglio 2025 – La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

Scandalo Milano/1: il sacco della città , la politica assente - Il principio della rigenerazione urbana e le ombre della appropriazione privatistica di suolo pubblico a danno della coesione sociale The post Scandalo Milano/1: il sacco della città , la politica assente appeared first on L'Identità .

False dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone e induzione indebita a dare o a promettere utilità . Sono le due ipotesi di reato che coinvolgono il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il nome del primo cittadino ricorre più volte nelle carte della nuova maxi Vai su Facebook

Beppe Sala, le accuse non fermano il sindaco. Il messaggio alla giunta: Andiamo avanti, continuiamo a lavorare; Scandalo urbanistica a Milano, tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala: Allucinante venirlo a sapere dai giornali; Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala.

Beppe Sala, le accuse non fermano il sindaco. Il messaggio alla giunta: "Andiamo avanti, continuiamo a lavorare" - La telefonata "solidale" di Elly Schlein e il messaggio garantista di Giorgia Meloni ... Segnala msn.com

Comune di Milano nel caos: indagato anche il sindaco Beppe Sala, contestato in Consiglio - Comune di Milano nella bufera: si è appreso, infatti, che c’è anche il sindaco Beppe Sala tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica e ... Da ecovicentino.it