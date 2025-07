L’anima di una città rimane per strada, mantiene intatti i particolari, non spreca niente e questo produce nostalgia. "E’ una materia viscosa, un fluido che profuma di tempo, odora di sugo e verdure cotte, di sudore". E’ la prefazione di Vi(t)e di Jesi - Corto stradario per un turismo immaginario (Ed. Affinità Elettive, 123 pagine, 14 euro) l’ultima fatica di Silvano Sbarbati, giornalista scrittore, conosciuto a Jesi, e non solo, per aver diretto riviste locali, biblioteche e teatri pubblici. Un immaginario giro turistico, a piedi, su e giù per la città , dedicato a tutti gli jesini che conoscono le vie di Jesi di nome ma non sanno dove stanno: che dice Silvano Sbarbati, troppo riduttivo? "Ma no, questo è soltanto in parte un libro ‘locale’, una città vale come mille città , e questo libro può essere, perché no? Un viatico adatto a chi Jesi non la conosce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbarbati e le Vite di Jesi: "Viatico di emozioni"