In questa torrida estate, la Giostra si mette al riparo da improvvisi e violenti acquazzoni. E sulla scia del Palio di Siena, decide in caso di maltempo di rinviare la sfida al Buratto al giorno dopo e non più al weekend successivo come è avvenuto in passato, l’ultima volta nel 1991 quando la Giostra del 25 agosto interrota per la lizza impraticabile si corse l’8 settembre. L’esigenza sempre un po’ sentita, si è fatta più forte quest’anno, che si correrà Giostra domenica 7 settembre, molto vicino alla Fiera del mestolo che tradizionalmente si tiene il 9, 10 e 11 settembre nelle strade del centro storico cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Saracino anche di lunedì. In caso di rinvio si corre il giorno dopo