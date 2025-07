Sara Diamante posa semi-nuda davanti al Duomo di Firenze insorge FdI | Oscena

Un'influencer e attrice hard si è esibita in pose per foto sexy in pieno giorno davanti al Duomo di Firenze. Il suo nome è Sara Diamante e i suoi scatti a natiche scoperte davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore hanno suscitato lo sdegno del vicepresidente vicario del Consiglio comunale Alessandro Draghi,  di Fratelli d'Italia. Secondo lui è stato un gesto "inammissibile” e “irrispettoso non solo verso la pubblica decenza, ma verso l’intera comunitĂ fiorentina”. Come riporta il Secolo d'Italia, l'obiettivo di Sara Diamante sarebbe stato quello di pubblicizzare il suo profilo OnlyFans. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sara Diamante posa semi-nuda davanti al Duomo di Firenze, insorge FdI: "Oscena"

In questa notizia si parla di: davanti - sara - diamante - duomo

Chi sarĂ seduto in prima fila ai funerali di Papa Francesco, davanti Italia e Argentina: l’ordine dei posti - Roma accoglierĂ nella giornata di domani in occasione dei funerali di Papa Francesco 130 delegazioni di capi di Stato e di governo da tutto il mondo.

“Sono realista, non ho più tanti anni davanti, poi sarà per me l’infinito, che equivale al punto zero del tempo”: Reinhold Messner racconta la vita e la montagna (di oggi) - Una nuova legge per fare il modo che gli aspiranti scalatori dell’Everest abbiano un Settemila alle spalle, almeno uno.

Omicidio di via Tiraboschi, il 26 giugno Djiram sarà davanti alla Corte d’Assise - Bergamo. Il prossimo 26 giugno Sadate Djiram, togolese di 29 anni, reo confesso dell’omicidio di Mamadi Tunkara, 36enne originario del Gambia, comparirà davanti alla Corte d’Assise di Bergamo.

Sara Diamante posa semi-nuda davanti al Duomo di Firenze, insorge FdI: Oscena | .it; Il Duomo di Firenze diventa un set per sexy foto di Sara Diamante. FdI: Pose oscene, nessun rispetto; Il Duomo di Firenze diventa un set per sexy foto di Sara Diamante FdI | Pose oscene nessun rispetto.

Sara Diamante, da Medicina al porno: «Ho colmato il vuoto di un amore ... - Ha solo 22 anni, un passato in Medicina e tutta la vita davanti, ma è molto sicura di ciò che vuole fare ... Lo riporta ilmattino.it

Sara Diamante, chi è la pornostar più cercata dagli italiani su ... - Il principe William corregge re Carlo davanti a Emmanuel Macron: il curioso siparietto tra papà e figlio. Secondo leggo.it