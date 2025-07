Santa Margherita Ligure cade dal muretto della discoteca Covo Nord Est e finisce sulle rocce | grave 18enne

Un ragazzo di 18 anni è precipitato da un muretto della discoteca Covo Nord Est a Santa Margherita Ligure (Genova), locale di proprietà dell'ex pilota di Formula 1 Eddie Irvine. Il 18enne è ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: santa - margherita - ligure - muretto

I defunti di Santa Margherita seppelliti in altri cimiteri, le richieste di Caruso e Manganaro - Il consigliere comunale Giovanni Caruso e il consigliere della Prima municipalità Alfredo Manganaro, entrambi della Democrazia Cristiana, ritengono opportuno e non più rinviabile avviare  l’iter che riguarda l’ampliamento del cimitero di Santa Margherita.

Palazzo piazza Borromeo prende forma: così rinascerà l’ex Santa Margherita nel cuore di Pavia - Pavia, 14 maggio 2025 – Avanza senza sosta il cantiere di rigenerazione del complesso storico ex Santa Margherita, che darà vita a “ Palazzo piazza Borromeo’, la nuova residenza di pregio nel cuore di Pavia, di fronte al prestigioso collegio Borromeo e a due passi dal Ticino.

Cortona, Choralia raccoglie fondi per la basilica di Santa Margherita - Arezzo, 25 aprile 2025 – Cortona, Choralia raccoglie fondi per la basilica di Santa Margherita Tre giorni di concerti ed esibizioni, il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa È in partenza una nuova edizione del Festival Choralia, quattro concerti a ingresso gratuito con alcuni fra i più interessanti gruppi polifonici.

Santa Margherita Ligure, venticinquenne precipita da un muretto: è grave Vai su X

Cade da un muretto per una decina di metri: 25enne in codice rosso in ospedale; Santa Margherita Ligure, cade dal muretto della discoteca Covo Nord Est e finisce sulle rocce: grave 18enne; Giovane cade da un muretto a Santa Margherita, grave dopo un volo di 10 metri.

Santa Margherita Ligure, cade dal muretto della discoteca “Covo Nord Est” e finisce sulle rocce: grave 18enne - Un ragazzo di 18 anni è precipitato da un muretto della discoteca Covo Nord Est a Santa Margherita Ligure (Genova), locale di proprietà dell'ex pilota ... Come scrive fanpage.it

Santa Margherita: cade da un muretto nella notte, grave 25enne - Il giovane ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al femore. Da telenord.it