Una sanità che perde attrattiva e con essa professionisti sempre più difficili da trattenere. È la fotografia che Uil e Cgil Funzione Pubblica tracciano della situazione attuale dell’ Ausl Romagna, accusata di portare avanti politiche poco attente al benessere dei lavoratori. "Sempre più spesso – scrive in una nota la Cgil provinciale – accade che i candidati che hanno superato le prove concorsuali rinuncino al contratto a tempo indeterminato per difficoltà logistiche, costi elevati di trasporto, mancanza di prospettive di rientro nella propria sede di residenza in tempi ragionevoli. Una condizione che, di fatto, scoraggia l’adesione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, tra stipendi e trasporti: "Più attenzione ai professionisti"