Sanità divisa in due | sono 21 gli ospedali d' eccellenza in tutta Italia secondo la mappa aggiornata del Ministero della Salute ma migliaia di pazienti che vivono nel meridione per curarsi sono costretti a spostarsi

L ’Italia, Paese da sempre diviso in due, per opportunitĂ di lavoro, infrastrutture, sviluppo economico, lo è anche di piĂą per quanto riguarda la sanitĂ . Non è quindi un caso che, praticamente tutti gli ospedali d’eccellenza presenti sullo Stivale, siano al Nord. I numeri sono impietosi: dei 21 centri di cura considerati di eccellenza dal Ministero della Salute, ben 12 si trovano nelle regioni settentrionali, 7 in quelle centrali e appena 2 nel Mezzogiorno. SanitĂ e liste d’attesa, il ministro Schillaci: «Prestazioni nelle 72 ore a carico del Servizio sanitario nazionale» X Leggi anche › Il cinema entra in ospedale con il progetto Rivoluzione MediCinema SanitĂ a due velocitĂ : ospedali di eccellenza al Nord, carenze al Sud. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - SanitĂ divisa in due: sono 21 gli ospedali d'eccellenza in tutta Italia, secondo la mappa aggiornata del Ministero della Salute, ma migliaia di pazienti che vivono nel meridione, per curarsi sono costretti a spostarsi

Sanità 4.0, riabilitazione robotica: nuovo centro d’eccellenza a Salerno - Una palestra per la riabilitazione con robot e altre tecnologie avanzate, dispositivi innovativi per la teleriabilitazione e un Laboratorio di analisi del movimento e Neurofisiologia: sono alcune delle novità del nuovo Centro di eccellenza per la Riabilitazione robotica (Coe-Rehab-Salerno),  inaugurato oggi dalla  Fondazione Don Gnocchi a Salerno e dedicato all’innovazione nella robotica e nelle tecnologie in ambito riabilitativo e alla loro promozione nella pratica clinica.

SanitĂ toscana, eccellenza e criticitĂ . Prime visite, oncologia, maternitĂ : ecco il report - Il quadro complessivo mostra segnali positivi, con circa il 71% dei quasi 200 indicatori monitorati che risultano in miglioramento o stabili rispetto al 2023

Eccellenza in sanitĂ , nuovo riconoscimento per l'Ematologia dell'Azienda ospedaliera e dell'UniversitĂ degli Studi di Perugia - Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per l'Ematologia dell'Azienda ospedaliera e dell'UniversitĂ degli Studi di Perugia con la European hematology association che ha selezionato il modello funzionale e innovativo del percorso diagnostico del Laboratorio di diagnostica integrata delle.

