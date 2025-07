Sanità | 11,5 milioni di euro per quattro ospedali della provincia di Latina

Sono previsti, dalla Regione Lazio, 11,5 milioni di euro da destinare a quattro ospedali della provincia di Latina. A darne notizia nelle scorse ore l’assessora pontina Elena Palazzo dopo l’approvazione della delibera da parte della giunta guidata dal presidente Francesco Rocca “volta al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: milioni - euro - quattro - ospedali

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica.

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina.

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Due milioni di euro serviranno a sistemare l’attuale stabile di via Lazio per ricavare spazi abitativi, da concedere a canone agevolato ai dipendenti degli ospedali e dei distretti. I fondi serviranno alla ristrutturazione sulla base del progetto curato e sponsorizzat Vai su Facebook

SanitĂ : 11,5 milioni di euro per quattro ospedali della provincia di Latina; Ospedali pontini, in arrivo 11,5 milioni di euro dalla Regione; Da Regione altri 28,6 milioni per gli ospedali.

Ospedali pontini, in arrivo 11,5 milioni di euro dalla Regione - 2,75 milioni di euro per l’ospedale Dono Svizzero di Formia,3 milioni di euro per il Santa Maria Goretti di Latina,3 milioni di euro per l’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina,2,75 milioni di euro pe ... Secondo latinaoggi.eu

Sanità, ampliamento ospedali: fondi per 23 milioni per Frosinone e Cassino - Si tratta di risorse che, in sostanza, serviranno per ampliare e ammodernare le strutture delle due città. Da msn.com