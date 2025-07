Sangue in stazione clima sempre più teso La Uil | Venga istituita una ' zona rossa' con più agenti fissi

Uil Polizia Rimini insieme alla confederazione Uil del territorio Riminese richiamano con forza la difficile situazione legata alla mancanza di personale di polizia che vivono le diverse strutture del nostro territorio. "Oggi nello specifico interveniamo nuovamente sulle criticità che vivono i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: sangue - stazione - clima - teso

Pestato a sangue in stazione, notte di terrore per un clochard - Imola, 3 maggio 2025 – Prima un incidente, il lavoro e la casa persi. Poi l’ aggressione e un violento pestaggio in quella sala d’aspetto scelta come rifugio per la notte.

Nordafricano sgozza un 47enne davanti alla stazione, l'uomo stramazza a terra in un mare di sangue davanti ai passanti - MOGLIANO - Aggressione, a colpi di bottiglia, ieri pomeriggio, vicino alla stazione di Mogliano. È andato in scena, verso le 17.

Sangue in piazza della Stazione, colpito con un coccio di bottiglia. Operato nella notte - Prato, 2 giugno 2025 – Violenza nella notte in piazza della Stazione a Prato. Un senegalese di 42 anni ha ferito con una bottiglia, dopo averla rotta, un connazionale di 32 anni, colpendolo all’altezza dell’orecchio.

Sangue in stazione, clima sempre più teso. La Uil: Venga istituita una 'zona rossa' con più agenti fissi; Il barista aggredito in stazione a Cesena: Devo lavorare, ma ho davvero paura; Cronaca.

Fuga, sangue e rabbia alla Stazione. Si schianta nel bus mentre scappa - Si schianta nel bus mentre scappa Se la dà a gambe alla vista della pattuglia dei carabinieri e si scontra contro il parabrezza dell’autobus. Si legge su lanazione.it

Sangue in piazza della Stazione, colpito con un coccio di bottiglia ... - Un senegalese di 42 anni ha ferito con una bottiglia , dopo averla rotta, un connazionale di 32 anni, colpendolo all ... Come scrive lanazione.it