Sancho Juventus si spinge per portarlo a Torino! La mossa degli agenti conferma | sono ore caldissime per il futuro dell'inglese

Sancho Juventus, si spinge per portarlo a Torino: tutti i dettagli sul futuro dell’esterno inglese che piace ai bianconeri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’entourage di Jadon Sancho è pronto a recarsi in Italia nei prossimi giorni. Questo sviluppo alimenta ulteriormente le voci di mercato che riguardano l’esterno inglese e il calciomercato Juventus, anche se non mancano i dubbi sulla concretezza di queste notizie. L’eventuale missione degli agenti di Sancho in Italia sembra confermare che il giocatore sta cercando di facilitare il suo trasferimento alla Juve, ribadendo il suo impegno a ridurre il proprio ingaggio, che al momento risulta insostenibile per le casse bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, si spinge per portarlo a Torino! La mossa degli agenti conferma: sono ore caldissime per il futuro dell’inglese. Ultime

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

LA #JUVENTUS ACCELERA PER #SANCHO Come riferito da @DiMarzio, i bianconeri stanno spingendo per trovare l'intesa e portare a Torino il talento inglese Nuovi contatti con i Red Devils per il classe 2000, con l'offerta che si assesta sui 10 mln

Calciomercato Juventus, Sancho sempre più vicino: i dettagli; La Juve spinge per Sancho, offerta una contropartita: la reazione dello United

Juventus, rilancio per Sancho: offerti 17 milioni allo United - La Juventus ha nei piani la voglia di formare la coppia Conceiçao- Secondo sportpaper.it

Sky Sport - La Juve spinge per Sancho: si può chiudere a 15 milioni - La Juventus punta a chiudere nelle prossime ore la trattativa con il Manchester United per il trasferimento a Torino di Jadon Sancho, esterno d'attacco classe 2000 della nazionale inglese