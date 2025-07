Sánchez rilancia sulle lingue regionali per tenere unita la maggioranza

Roma, 18 luglio 2025 – Sebbene fonti diplomatiche europee affermino che difficilmente si terrà un voto, il ministro degli Esteri José Manuel Albares solleverà nuovamente la questione al Consiglio Affari Generali, sotto la pressione del partito catalano radicale Junts. L’iniziativa è solo l’ultima di una serie di concessioni rischiose fatte da Sánchez per assicurarsi l’appoggio delle forze regionali indipendentiste. La coalizione guidata dai socialisti, che ha raggiunto a fatica la maggioranza nel 2023, dipende sia dalla sinistra repubblicana di ERC che dalla destra indipendentista di Junts. Nonostante le divergenze, i due partiti separatisti sono uniti nell’utilizzare il proprio sostegno come leva per ottenere concessioni, suscitando le accuse dell’opposizione secondo cui Sánchez starebbe barattando l’unità nazionale con la propria sopravvivenza politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

