San Siro i tempi si allungano ancora | l’inchiesta può bloccare il progetto cosa succede

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. La questione San Siro rischia di complicarsi ulteriormente a causa della maxi inchiesta aperta dalla Procura di Milano sulla presunta gestione “deviata” dell’urbanistica cittadina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’indagine coinvolge ben 74 persone, tra cui lo stesso sindaco Giuseppe Sala, e potrebbe avere ripercussioni pesanti sulle pratiche legate alla cessione dello stadio e delle aree limitrofe ai club di Inter  e Milan. L’intenzione della giunta comunale era quella di chiudere l’iter entro il 31 luglio, data che il primo cittadino aveva fissato come obiettivo per completare la partita legata alla vendita degli spazi ai due club. 🔗 Leggi su Internews24.com

