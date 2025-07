San Leonardo, ladri in azione. Scritte contro la Johns Hopkins.

Atti vandalici e furti alla Johns Hopkins. L’universitĂ americana di via Belmeloro, dopo il blitz degli attivisti due giorni fa che ha bloccato i lavori all’interno del cantiere nell’area privata per la realizzazione di un bar, riceve nuove visite nelle prime ore del mattino di ieri. L’episodio è giĂ stato denunciato alla questura: "Ignoti si sono introdotti nel cantiere del SAIS Europe CafĂ© – fa sapere la Johns Hopkins University in una nota –. Sono stati sottratti alcuni oggetti destinati al bar e materiali legati ad attivitĂ musicali organizzate abitualmente dai nostri studenti". Un furto a cui si aggiungono scritte vandaliche contro l’amministrazione e l’universitĂ , comparse ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

