Sampdoria la nuova maglia celebra Genova e il legame eterno con la sua gente

Un legame che non si spezza e si rinnova ogni anno. La Sampdoria ha svelato oggi, venerdì 18 luglio, la nuova maglia per la stagione 202526 con un video emozionale pubblicato sui propri canali. Le immagini scorrono tra vedute dall’alto di Marassi, di piazza De Ferrari, di ragazzi che giocano sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria, Novellino: «Manderei la squadra in ritiro per due mesi: devono capire il peso della maglia!» - Le parole di Walter Novellino, ex tecnico della Sampdoria: «Difficile dare le responsabilità per la stagione, Pirlo? Non lo avrei mandato via» Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato del momento difficile che stanno vivendo i blucerchiati dopo la sconfitta contro la Carrarese che compromette ancora di più la classifica, con la Samp tra […]

