samb ufficiale marranzino ma difensore cercasi

E’ caccia aperta al difensore centrale. Il diesse della Samb Stefano De Angelis è alla ricerca dell’elemento di provata affidabilità capace di fare compiere al reaprto arretrato rossoblù il classico salto di qualità . Ad oggi in quella posizione ci sono Pezzola e Zini che in Serie D hanno dimostrato di possedere requisiti importanti ma che allo stesso tempo sono all’esordio in C. E poi c’è pure Alessandro Zoboletti cresciuto come centrale di ruolo ed adattato sulla corsia esterna destra. Ecco quindi che Palladini ha bisogno proprio di un altro elemento, anche a livello numerico. L’identikit è sempre: un calciatore che abbia una certa esperienza in Serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

