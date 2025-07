Salvini assolto per Open Arms Procura Palermo ricorre in Cassazione

E' il cosiddetto "ricorso per saltum" che chiede il giudizio diretto della Suprema Corte

Disordini al comizio di Matteo Salvini, assolto dalle accuse un operaio - E' stato assolto dall'accusa di aver creato disordini al comizio di Matteo Salvini, leader della Lega e attuale Ministro del Governo Meloni, il 26 agosto del 2020.

Open Arms, Salvini assolto perché «l’Italia non aveva l’obbligo di concedere il porto sicuro» - L’imbarcazione della ong Open Arms a cui nel 2019 il Viminale vietò di far sbarcare in Italia i migranti soccorsi in mare era spagnola e, pertanto, spettava a Madrid e non a Roma l’assegnazione del porto sicuro.

Open Arms, Salvini assolto perché “l’Italia non era obbligata a dare porto sicuro” - Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms, perché “per nessuno dei tre eventi Sar dell’1, 2 e 9 agosto 2019 era sorto in capo allo Stato italiano l’obbligo di coordinare le operazioni di search and rescue e di concedere il Pos”.

Open Arms: la procura di Palermo impugna l'assoluzione di Salvini; Open Arms, la Procura contro l'assoluzione di Salvini: ricorso immediato in Cassazione. «Fatti accertati, il tribunale ha ignorato le leggi»; Open Arms, la procura di Palermo fa ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione di Salvini.

