Salvare gli animale è salvare sé stessi

Gentile direttore Feltri, mi trovavo in vacanza a Taranto quando ho visto un gattino piccolo, domestico, abbandonato sul ciglio di una strada. Era spaventato, affamato, tremava. L'ho preso, messo in macchina e portato con me a Roma, dove vivo. Adesso sta bene, dorme sul mio letto. Ma io mi chiedo: com'è possibile che esista qualcuno capace di abbandonare una creatura così indifesa? Che razza di essere umano può guardare negli occhi un animale che si fida e poi lasciarlo morire per strada? Con affetto Luca Mariani Caro Luca, prima di tutto ti ringrazio per il gesto che hai compiuto. Hai fatto quello che dovrebbe fare ogni persona che voglia dirsi umana e non semplicemente anagraficamente vivente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvare gli animale è salvare sĂ© stessi

