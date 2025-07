Salerno riaprono i giardini della Minerva | ecco le novità

Dopo quattrocento anni lo storico Giardino della Minerva ritrova la sua completa integrità . Quando l'ultimo erede della famiglia Alfano decise di non occuparsi più di spezie e di dedicarsi al vino, la terrazza fu ceduta, sottraendo pezzi all'orto botanico che deve la sua fama e centralità anche per la Scuola medica salernitana. Tutte le novità sono state presentate questa mattina nella cerimonia con la quale il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha tagliato il nastro al nuovo volto dei giardini della Minerva. Due anni e mezzo di lavori dopo aver acquistato l'ultimo terrazzamento di 740 m² ed ampliamento che hanno restituito ripristinato in toto l'orto botanico Tra le novità che arrivano con l'intervento di restauro, anche la nuova illuminazione che consentirà l'apertura anche notturna.

Salerno, ultimi ritocchi ai Giardini della Minerva: inaugurazione attesa entro metà giugno - Si avvicina il momento del tanto atteso taglio del nastro per i rinnovati Giardini della Minerva. Dopo un lungo e accurato intervento di restyling, l’apertura ufficiale è prevista entro la metà di giugno, al massimo questione di giorni.

Salerno, chiusure in centro storico per lo sgombero del cantiere ai Giardini della Minerva - A lavori ultimati, tocca liberare il cantiere. A Salerno, mercoledì 11 giugno – tra le 14 e le 20 – saranno attivi divieti temporanei per consentire lo sgombero degli automezzi impegnati nel recupero e ampliamento dei Giardini della Minerva.

