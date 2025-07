Salasso centri estivi | 700 euro al mese Più contributi stanziati dal Comune | Ma servono misure nazionali

Croce e delizia: se da un lato i centri estivi, oltre che un’opportunità di socializzazione e sperimentazione di varie attività creative e sportive, restano un concreto aiuto per tanti genitori lavoratori, è anche vero che, negli ultimi tre anni, i costi del servizio sono aumentati esponenzialmente in tutta Italia e, complice il calo demografico, il numero degli utenti è in diminuzione. Con la sospensione delle lezioni scolastiche – che dura dieci settimane se i bambini frequentano la scuola dell’infanzia, tredici per gli altri ordini scolastici – sono tante le famiglie che hanno bisogno del supporto dei centri estivi per i figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salasso centri estivi: 700 euro al mese. Più contributi stanziati dal Comune: "Ma servono misure nazionali"

In questa notizia si parla di: centri - estivi - salasso - euro

Centri estivi, al via la possibilità di iscriversi online. E si allargano le agevolazioni - Aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi del Comune di Ferrara per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

A Città Sant'Angelo aperte le iscrizioni alle colonie e ai centri estivi - Aperte le iscrizioni a Città Sant'Angelo per per la colonia estiva e per i centri estivi, organizzati dal Comune.

Centri estivi per bimbi dai 3 ai 6 anni a Pordenone: come iscriversi e quanto costa - Si sono aperte oggi, lunedì 28 aprile e fino a venerdì 9 maggio ci si può iscrivere ai centri estivi organizzati dal Comune di Pordenone per bimbi dai 3 ai 6 anni.

ESTATE: I CONCERTI " SOTTO IL VULCANO FEST 2025" A CATANIA La rassegna è organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Catania e rientra nel programma di eventi estivi Catania Summer Fest 2025. Sotto il Vulcano Fest raccog Vai su Facebook

Centro estivo per i figli, arriva un salasso per mamme e papà : «Un mese costa più di 700 euro». Come risparmia; Stangata centri estivi, come ottenere il bonus Inps; Senza scuola per tre mesi: ecco quanto costa (anche psicologicamente) l'estate alle famiglie.

Salasso centri estivi: 700 euro al mese. Più contributi stanziati dal Comune: "Ma servono misure nazionali" - Michelacci (associazione consumatori): "Costi in continuo aumento: le spese diventino detraibili dal ... Segnala msn.com

Famiglia, il finanziamento per i centri estivi continua e cresce - La ministra Roccella ha spiegato che le risorse vengono ripartite fra i Comuni che ne fanno esplicita richiesta in proporzione al numero dei minori fra zero e 17 anni presenti sul territorio. Da msn.com