Sala indagato il Pd lo molla

L’inchiesta per corruzione si allarga: 74 iscritti. L’assessore all’Urbanistica pronto a dimettersi, però Beppe si prende il weekend: lunedì riferirĂ in Consiglio. La sinistra - con poche eccezioni - non ha nessuna intenzione di difenderlo: adesso lascerĂ la poltrona?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sala indagato, il Pd lo molla

Terremoto giudiziario a Milano, indagato anche Sala. Lui non molla e fa l’indignato: «Allucinante scoprirlo da un giornale» - Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe indagato nell’ambito dell’ inchiesta sull’urbanistica che ieri ha portato la Procura a chiedere gli arresti per sei persone, tra le quali l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, con le accuse a vario titolo di corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità .

