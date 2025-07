SDonato pronti 70 milioni Torre | Una tappa decisiva

"Stiamo andando avanti nel processo che avevamo annunciato a inizio anno, questo mese festeggiamo questa tappa importante". Il direttore generale dell’Asl, Marco Torre commenta la delibera con cui la giunta regionale ha concretizzato l’impegno assunto dal presidente di mettere a disposizione 70 milioni per proseguire la riqualificazione il San Donato. "Il prossimo mese ci sarà in parallelo un’altra tappa importante che riguarda il partenariato manutentivo. Tutti questi passaggi, che avevamo annunciato avremmo realizzato nel 2025, ci consentiranno nel 2026 di mettere a terra non solo la progettazione, ma finalmente l’avvio della riqualificazione complessiva di tutto l’ospedale" conclude Torre in occasione della conferenza stampa sulla nuova convenzione fra Asl Toscana Sud Est e azienda ospedaliera universitaria Meyer Irccs, che garantisce la stessa prestazione del Meyer nell’ospedale più vicino al proprio domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - S.Donato, pronti 70 milioni. Torre: "Una tappa decisiva"

