Ruth Chepngetich sospesa per doping dopo il record mondiale | positiva all'idroclorotiazide

Atletica: bufera Ruth Chepngetich. La maratoneta sospesa per sospetto doping - Arriva una notizia importante dal mondo dell’atletica. La keniana Ruth Chepngetich, nota per aver segnato il nuovo record del mondo nella maratona femminile, si è auto sospesa in quanto sospettata aver violato la normativa antidoping.

Sospesa per doping Ruth Chepngetich, con 2h09'56" è la primatista mondiale maratona - Ad ottobre 2024 fu la prima e unica donna a scendere sotto il muro delle 2 ore 10 minuti sui 42,195km ... corrieredellosport.it scrive