Rubavano merce e soldi da diversi negozi a Porto Empedocle e Realmonte | scattano 2 denunce

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento due uomini di 44 anni, entrambi residenti a Palma di Montechiaro, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di esercizi commerciali a Porto Empedocle e Realmonte. L‚Äôattivit√†. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"No" al rigassificatore di Porto Empedocle, Legambiente appoggia il ricorso presentato dalle associazioni - "No" al rigassificatore di Porto Empedocle. A ribadirlo, con l'atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso presentato da diverse associazioni ambientaliste e di categoria, Legambiente Sicilia che è assistita dagli avvocati Daniela Ciancimino del foro di Agrigento e Diego Aravini del foro di Roma.

L'Amerigo Vespucci lascia Porto Empedocle: tanti curiosi per la "nave pi√Ļ bella del mondo" - In tanti si sono recati questa mattina e nel primo pomeriggio a Porto Empedocle per visitare o anche solo per ammirare da lontano l'Amerigo Vespucci, che poche ore fa ha ripreso il mare per proseguire il proprio tour.

Spettacolo inatteso al porto di Porto Empedocle, anche i delfini salutano la Vespucci - Uno spettacolo nello spettacolo a Porto Empedocle. Nel tratto di mare davanti al porto, nel pomeriggio di oggi, ha fatto la propria comparsa un delfino, che è stato accolto con stupore ed entusiasmo dalle tante persone presenti per ammirare l'Amerigo Vespucci.

Raffica di furti in abitazione tra Agrigento e Favara, chiesti 17 rinvii a giudizio; Decine di furti in abitazioni e persino in chiesa: chiesti 17 rinvii a giudizio; Realmonte, ritorno l‚ÄôUnione dei Comuni ‚ÄúVigata-Scala dei Turchi‚ÄĚ: presidente Sabrina Lattuca.

Il rigassificatore di Porto Empedocle minaccia i Templi di Agrigento ... - Le norme emanate con il pretesto dell‚Äôemergenza, non depongono bene per il futuro del Sud e, in particolare, per le Comunità di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana destinatarie ... Si legge su notizie.tiscali.it

Porti: nuovo terminal passeggeri a Porto Empedocle - Porti: nuovo terminal passeggeri a Porto Empedocle Monti, ora sistemazione molo Crispi e dragaggio fondali PALERMO , 13 aprile 2023, 14:43 ... Come scrive ansa.it