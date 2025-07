Ruba 400 euro di merce al supermercato e si infila i profumi nelle mutande | 50enne in carcere

Curno. Nella borsa della spesa ha infilato di tutto: scarpe e vestiti dai quali ha strappato le placche antitaccheggio, e poi generi alimentari e due bottiglie di gin. Una l’ha aperta direttamente nella corsia del supermercato per iniziare a berla. Poi, invece di fare la coda in cassa per pagare ciò che aveva preso, merce per un valore di circa 400 euro, ha imboccato l’uscita senza acquisti tentando di fuggire. Ma il personale addetto alla vigilanza del supermercato Conad di Curno, che lo stava tenendo d’occhio attraverso le telecamere di sicurezza, gli si è parato davanti per bloccarlo e farsi restituire quanto era stato asportato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ruba 400 euro di merce al supermercato e si infila i profumi nelle mutande: 50enne in carcere

